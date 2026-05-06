Genpact LtdShs Aktie

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WKN DE: A0MXL7 / ISIN: BMG3922B1072

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Genpact legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Genpact wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,922 USD aus. Im letzten Jahr hatte Genpact einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie eingefahren.

Genpact soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,29 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,02 USD, gegenüber 3,13 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 5,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,08 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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