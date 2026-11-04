Genpact LtdShs Aktie
WKN DE: A0MXL7 / ISIN: BMG3922B1072
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Genpact öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Genpact stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 1,04 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,48 Prozent auf 1,38 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,12 USD, gegenüber 3,13 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 5,44 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,08 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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