Genpact LtdShs Aktie
WKN DE: A0MXL7 / ISIN: BMG3922B1072
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Genpact stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Genpact äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,965 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Genpact 0,750 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Genpact in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,33 Milliarden USD im Vergleich zu 1,25 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,07 USD, gegenüber 3,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 5,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,08 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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