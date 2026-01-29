Ausblick: Gentex gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gentex präsentiert in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,426 USD. Dies würde einem Zuwachs von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gentex 0,390 USD je Aktie vermeldete.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 654,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 20,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 541,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,79 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,76 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,54 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,31 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at