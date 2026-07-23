Ausblick: Gentex informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gentex öffnet am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,501 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gentex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Gentex im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 669,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 657,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,79 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,00 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,74 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,69 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at