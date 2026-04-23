Ausblick: Gentex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gentex lädt am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,453 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gentex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gentex in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 648,9 Millionen USD im Vergleich zu 576,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,95 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,65 Milliarden USD, gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at