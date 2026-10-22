Ausblick: Gentex zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gentex äußert sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,503 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Gentex ein EPS von 0,460 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Gentex im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 669,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 655,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,21 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie, gegenüber 1,74 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,67 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at