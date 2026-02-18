Gentherm Aktie

WKN DE: A1J4AC / ISIN: US37253A1034

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Gentherm stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gentherm wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass Gentherm für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,560 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gentherm in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 371,9 Millionen USD im Vergleich zu 352,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 USD, gegenüber 2,06 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,46 Milliarden USD generiert wurden.

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

