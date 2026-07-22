Ausblick: Gentherm stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gentherm wird am 23.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,559 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Gentherm 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 382,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gentherm 375,1 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie, gegenüber 0,590 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,56 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at