Ausblick: Genuine Parts gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Genuine Parts wird am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Genuine Parts noch ein Gewinn pro Aktie von 0,960 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,06 Milliarden USD gegenüber 5,77 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,64 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,47 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 24,29 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 23,49 Milliarden USD in den Büchern standen.
