Ausblick: Genuine Parts präsentiert Quartalsergebnisse

Genuine Parts wird am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,83 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 4,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,43 Milliarden USD gegenüber 6,16 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,70 USD im Vergleich zu 0,470 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 25,45 Milliarden USD, gegenüber 24,30 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at