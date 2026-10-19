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WKN: 858406 / ISIN: US3724601055

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19.10.2026 07:01:06

Ausblick: Genuine Parts stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Genuine Parts wird sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD gegenüber 1,62 USD im Vorjahresquartal.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,49 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 3,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,74 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,470 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,55 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 24,30 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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