Genuine Parts Aktie
WKN: 858406 / ISIN: US3724601055
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Genuine Parts veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Genuine Parts wird am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,75 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 25,00 Prozent erhöht. Damals waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent auf 6,16 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,72 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,470 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 25,33 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 24,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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