Ausblick: Genworth Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Genworth Financial öffnet am 01.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,210 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Genworth Financial 0,460 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 5,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,95 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,995 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,48 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 7,68 Milliarden USD, gegenüber 7,83 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at