Ausblick: Geodrill legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Geodrill öffnet am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,010 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Geodrill noch -0,010 CAD je Aktie verloren.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 39,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 46,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,195 USD, gegenüber 0,270 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 173,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 196,0 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at