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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Geodrill veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Geodrill stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,005 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 46,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 53,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,040 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 198,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 258,4 Millionen CAD waren.

Redaktion Finanzen.net

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