Ausblick: Geodrill zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Geodrill öffnet am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,010 USD aus. Im letzten Jahr hatte Geodrill einen Gewinn von 0,080 CAD je Aktie eingefahren.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 36,6 Millionen USD betragen, verglichen mit 46,5 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,275 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 172,8 Millionen USD, gegenüber 196,0 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at