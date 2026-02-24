GeoPark Holdings Aktie
WKN DE: A0JML6 / ISIN: BMG383271050
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: GeoPark vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
GeoPark lädt am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,007 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 27,04 Prozent auf 104,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte GeoPark noch 143,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,903 USD, gegenüber 1,84 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 489,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 660,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
