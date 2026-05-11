George Weston LtdShs Aktie

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WKN: 852885 / ISIN: CA9611485090

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: George Weston präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

George Weston wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,978 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 CAD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll George Weston in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 14,65 Milliarden CAD im Vergleich zu 14,29 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,93 CAD, gegenüber 2,86 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 66,42 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 64,51 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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