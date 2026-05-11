George Weston LtdShs Aktie
WKN: 852885 / ISIN: CA9611485090
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: George Weston präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
George Weston wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,978 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 CAD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll George Weston in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 14,65 Milliarden CAD im Vergleich zu 14,29 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,93 CAD, gegenüber 2,86 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 66,42 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 64,51 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu George Weston LtdShs
|
07:01
|Ausblick: George Weston präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: George Weston mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: George Weston präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: George Weston legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu George Weston LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|George Weston LtdShs
|58,00
|-1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.