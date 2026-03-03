Ausblick: George Weston präsentiert Quartalsergebnisse

George Weston wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,26 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 25,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,70 CAD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 16,89 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 11,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 15,10 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,51 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,32 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 65,55 Milliarden CAD aus, im Gegensatz zu 61,61 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at