George Weston LtdShs Aktie
WKN: 852885 / ISIN: CA9611485090
|
30.07.2026 07:01:06
Ausblick: George Weston präsentiert Quartalsergebnisse
George Weston lädt am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,24 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte George Weston ein EPS von 0,670 CAD je Aktie vermeldet.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent auf 15,23 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,82 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,77 CAD, gegenüber 2,86 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 66,12 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 64,51 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu George Weston LtdShs
|
30.07.26
|Ausblick: George Weston präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: George Weston präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: George Weston mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.03.26
|Ausblick: George Weston präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: George Weston legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)