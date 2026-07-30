Ausblick: George Weston präsentiert Quartalsergebnisse

George Weston lädt am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,24 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte George Weston ein EPS von 0,670 CAD je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent auf 15,23 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,82 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,77 CAD, gegenüber 2,86 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 66,12 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 64,51 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at