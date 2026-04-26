Ausblick: Gerdau gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gerdau gibt am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,124 USD. Dies würde einem Zuwachs von 106,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gerdau 0,060 USD je Aktie vermeldete.

Gerdau soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,36 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,474 USD aus. Im Vorjahr waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 13,88 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,50 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at