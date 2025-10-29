Gerdau Aktie

Gerdau für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909187 / ISIN: BRGGBRACNPR8

29.10.2025 07:01:06

Ausblick: Gerdau legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gerdau wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,588 BRL. Das entspräche einer Verringerung von 8,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,640 BRL erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Gerdau nach den Prognosen von 8 Analysten 17,77 Milliarden BRL umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,38 Milliarden BRL umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 BRL, während im vorherigen Jahr noch 2,18 BRL erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 69,19 Milliarden BRL umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 67,03 Milliarden BRL waren.

Redaktion finanzen.at

