Ausblick: Gerdau mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gerdau lädt am 23.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,074 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gerdau noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,15 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,339 USD je Aktie, gegenüber 0,400 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 13,01 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 12,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

