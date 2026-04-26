Gerdau Aktie
WKN: 909187 / ISIN: BRGGBRACNPR8
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26.04.2026 07:01:06
Ausblick: Gerdau stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Gerdau wird am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,644 BRL je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 BRL je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Gerdau 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 17,07 Milliarden BRL verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gerdau 17,38 Milliarden BRL umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,44 BRL je Aktie, gegenüber 0,690 BRL je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 70,88 Milliarden BRL. Im Vorjahr waren 69,86 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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