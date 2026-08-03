Ausblick: Gerdau stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gerdau wird sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,731 BRL je Aktie gegenüber 0,430 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,14 Prozent auf 17,55 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel hatte Gerdau noch 17,53 Milliarden BRL umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,69 BRL prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,690 BRL je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 70,27 Milliarden BRL umgesetzt werden sollen, gegenüber 69,86 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at