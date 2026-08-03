Ausblick: Gerdau zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gerdau stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,147 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,44 Prozent auf 3,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Gerdau noch 3,09 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,533 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,86 Milliarden USD, gegenüber 12,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at