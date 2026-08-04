Ausblick: Geron stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Geron lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,009 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Geron noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Geron in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 55,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 49,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,021 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,130 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 234,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 183,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at