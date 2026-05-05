Ausblick: Geron veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Geron gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,020 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 27,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 50,6 Millionen USD gegenüber 39,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,042 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,130 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 231,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 183,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at