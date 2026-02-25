Gerresheimer Aktie

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

Analysten 25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Gerresheimer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Gerresheimer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von Gerresheimer.

Gerresheimer wird am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.11.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,060 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 609,9 Millionen EUR aus - eine Steigerung von 7,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Gerresheimer einen Umsatz von 568,9 Millionen EUR eingefahren.

11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,83 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 3,18 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,31 Milliarden EUR, gegenüber 2,04 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

