Ausblick: Gesco stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gesco wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,330 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 73,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 6,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 129,9 Millionen EUR gegenüber 121,7 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,960 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 520,0 Millionen EUR, gegenüber 495,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at