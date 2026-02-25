Ausblick: Gestamp Automocion Bearer informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gestamp Automocion Bearer stellt am 26.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,101 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,97 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,07 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,308 EUR je Aktie, gegenüber 0,330 EUR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 11,52 Milliarden EUR. Im Fiskaljahr zuvor waren 12,00 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at