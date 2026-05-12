Gestamp Automocion Bearer Shs Aktie

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WKN DE: A2DNEE / ISIN: ES0105223004

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Gestamp Automocion Bearer stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gestamp Automocion Bearer wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,085 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,59 Prozent auf 2,79 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,98 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,374 EUR, gegenüber 0,270 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 11,38 Milliarden EUR im Vergleich zu 11,35 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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