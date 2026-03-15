Getty Images a Aktie
WKN DE: A3DH6V / ISIN: US3742751056
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15.03.2026 07:01:06
Ausblick: Getty Images A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Getty Images A wird am 16.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 247,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Getty Images A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 246,1 Millionen USD aus.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,190 USD, gegenüber 0,100 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 945,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 939,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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