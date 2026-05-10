Getty Images a Aktie
WKN DE: A3DH6V / ISIN: US3742751056
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Getty Images A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Getty Images A wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,005 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,250 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 238,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Getty Images A einen Umsatz von 224,1 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,001 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,500 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 965,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 981,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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