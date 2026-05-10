Ausblick: Getty Images A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Getty Images A wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,005 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,250 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 238,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 6,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Getty Images A einen Umsatz von 224,1 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,001 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,500 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 965,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 981,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at