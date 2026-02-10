Ausblick: Getty Realty öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Getty Realty wird am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass Getty Realty für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,340 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,390 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 55,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 53,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,30 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,25 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 212,1 Millionen USD, gegenüber 203,4 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at