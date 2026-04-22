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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Getty Realty stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Getty Realty gibt am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,361 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 44,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,250 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Getty Realty 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 58,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Getty Realty 52,3 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,35 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 238,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 218,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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