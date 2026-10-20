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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: Getty Realty zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Getty Realty lädt am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,345 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,400 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 59,2 Millionen USD – ein Plus von 6,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Getty Realty 55,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,51 USD im Vergleich zu 1,35 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 237,1 Millionen USD, gegenüber 218,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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