Getty Realty Aktie
WKN: 929043 / ISIN: US3742971092
|
21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Getty Realty zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Getty Realty veröffentlicht am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,370 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 54,17 Prozent erhöht. Damals waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 58,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 53,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 1,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 235,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 218,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Getty Realty Corp (Holding Company)Shs
|
07:01
|Ausblick: Getty Realty zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Getty Realty stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Getty Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Getty Realty öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Getty Realty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Getty Realty Corp (Holding Company)Shs
Aktien in diesem Artikel
|Getty Realty Corp (Holding Company)Shs
|31,54
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.