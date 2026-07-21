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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Getty Realty zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Getty Realty veröffentlicht am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,370 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 54,17 Prozent erhöht. Damals waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 58,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 53,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 1,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 235,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 218,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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