Gevo Aktie
WKN DE: A2DH1V / ISIN: US3743964062
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gevo gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Gevo äußert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,021 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Gevo soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,131 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,140 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 191,4 Millionen USD, gegenüber 160,6 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gevo Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Gevo gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: Gevo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Gevo verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Gevo präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Gevo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Gevo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Gevo Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Gevo Inc Registered Shs
|1,35
|8,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.