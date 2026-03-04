Ausblick: Gevo legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gevo wird am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,029 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gevo noch -0,090 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 678,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 44,4 Millionen USD gegenüber 5,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,140 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,340 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 159,6 Millionen USD, gegenüber 16,9 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

