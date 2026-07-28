Ausblick: GFL Environmental gewährt Anlegern Blick in die Bücher

GFL Environmental lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GFL Environmental die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,229 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte GFL Environmental 0,760 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten ein Plus von 13,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,89 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,68 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,794 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,660 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,37 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,62 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at