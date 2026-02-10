GFL Environmental Aktie

WKN DE: A2PUD4 / ISIN: CA36168Q1046

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: GFL Environmental legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GFL Environmental stellt am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 0,188 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,480 CAD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll GFL Environmental in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 1,67 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,99 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,588 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,110 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 6,60 Milliarden CAD, gegenüber 7,86 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

GFL Environmental Inc Registered Shs Subordinate Voting When Issued 36,00 -0,55% GFL Environmental Inc Registered Shs Subordinate Voting When Issued

