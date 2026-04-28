GFL Environmental Aktie
WKN DE: A2PUD4 / ISIN: CA36168Q1046
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: GFL Environmental legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
GFL Environmental wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,065 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GFL Environmental ein EPS von -4,970 CAD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll GFL Environmental im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,63 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 4,37 Prozent gesteigert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,911 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,660 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,17 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 6,62 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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