Ausblick: GFL Environmental präsentiert Quartalsergebnisse

GFL Environmental äußert sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,264 CAD je Aktie gegenüber 0,280 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll GFL Environmental in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,12 Milliarden CAD im Vergleich zu 1,69 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,810 CAD, gegenüber 0,660 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 8,05 Milliarden CAD im Vergleich zu 6,62 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at