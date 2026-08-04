Gibraltar Industries Aktie
WKN: A0DK96 / ISIN: US3746891072
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gibraltar Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Gibraltar Industries präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,02 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gibraltar Industries noch 0,990 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 472,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 52,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 309,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,81 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,76 Milliarden USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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