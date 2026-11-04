Gibraltar Industries Aktie
WKN: A0DK96 / ISIN: US3746891072
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Gibraltar Industries präsentiert Quartalsergebnisse
Gibraltar Industries wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,20 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gibraltar Industries -2,990 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 487,6 Millionen USD – ein Plus von 56,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gibraltar Industries 310,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,80 USD, gegenüber -1,480 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,14 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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