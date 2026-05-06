Ausblick: Gibraltar Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Gibraltar Industries stellt am 07.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,485 USD. Das entspräche einer Verringerung von 29,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,690 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Gibraltar Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 350,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 290,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,74 Prozent gesteigert.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,77 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,77 Milliarden USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at