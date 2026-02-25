Ausblick: Gibraltar Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gibraltar Industries lädt am 26.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,743 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 50,47 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,50 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 265,1 Millionen USD gegenüber 302,1 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,23 Prozent.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,92 USD, gegenüber 4,46 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,15 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,31 Milliarden USD generiert wurden.

