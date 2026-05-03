Gibson Energy Aktie

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WKN DE: A1JJ49 / ISIN: CA3748252069

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Gibson Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Gibson Energy stellt am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,271 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Gibson Energy ein EPS von 0,310 CAD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,91 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 5,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,75 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,27 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,21 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,73 Milliarden CAD, gegenüber 10,69 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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